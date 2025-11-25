Usa l' azione militare contro Maduro è strategia per risorse petrolifere e togliere Russia Cina Iran da sfera occidentale | le indiscrezioni di agenti Usa

Dietro al massiccio dispiegamento di cacciatorpediniere, navi da guerra, sottomarini, e soldati, la narrazione della lotta al narcotraffico sembra cadere. Secondo indagini di analisti, gli Usa puntano alle risorse petrolifere, al controllo del territorio e - dunque - all'estromissione di potenze "al.

La Cina ha definito sconsiderati e scioccanti i commenti della premier giapponese Sanae Takaichi, che ha suggerito una potenziale azione militare giapponese su Taiwan, definendola una "grave violazione" del diritto internazionale

Bande armate in una scuola cristiana di Agwara, #Nigeria centrale: 315 rapiti tra insegnanti e alunni. Pochi giorni fa, 25 studentesse erano state rapite nel Nord-Ovest. Recentemente #Trump aveva minacciato un'azione militare contro "l'omicidio mirato di cri

Usa-Venezuela, tensione alle stelle: l'ombra di una guerra non dichiarata nel Mar dei Caraibi - USA e Venezuela in crisi: aumento della presenza militare e sondaggio mostra opposizione americana ad un intervento armato.

Allerta militare USA, voli per il Venezuela sospesi: sei compagnie interessate - USA e Venezuela: la crisi dei voli internazionali tra aumento delle tensioni militari e avvisi di sicurezza.

Venezuela, sei compagnie aeree cancellano i voli dopo le crescenti tensioni con gli Usa