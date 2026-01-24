Khamenei nascosto in un bunker Alta tensione Usa-Iran

Secondo fonti come Iran International, Ali Khamenei si troverebbe nascosto in un bunker sotterraneo a Teheran. La notizia evidenzia un momento di alta tensione tra Stati Uniti e Iran, con implicazioni geopolitiche rilevanti. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sui movimenti delle autorità iraniane e sulle eventuali ripercussioni internazionali.

" Ali Khamenei si nasconde in un rifugio sotterraneo a Teheran". È quello che scrivono diverse testate, quasi tutte citando il sito web Iran International, indicato come vicinissimo all'opposizione iraniana. Una notizia positiva per la rivoluzione iraniana? Il console iraniano a Mumbai respinge questa idea: sostiene che Khamenei abbia "personale di sicurezza a proteggerlo" ma che non si debba "pensare che sia nascosto in un bunker o in un rifugio". L'ipotesi che l'Ayatollah Khamenei si fosse nascosto in un bunker blindato era emersa già lo scorso giugno, in un altro momento di grandissima tensione: durante la "guerra dei 12 giorni" e i raid delle forze israeliane e americane sui siti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Alta tensione Iran-Usa, “Khamenei trasferito in un rifugio speciale”Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a intensificarsi, con segnali di un possibile escalation militare e politica.

Alta tensione con l'Iran, Usa e Uk evacuano personale dalle basi in Qatar. Trump: «Le uccisioni si sono fermate» Le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Regno Unito si intensificano, con l'evacuazione del personale dalle basi in Qatar.

