khamenei nascosto in un bunker alta tensione usa iran

Secondo fonti come Iran International, Ali Khamenei si troverebbe nascosto in un bunker sotterraneo a Teheran. La notizia evidenzia un momento di alta tensione tra Stati Uniti e Iran, con implicazioni geopolitiche rilevanti. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sui movimenti delle autorità iraniane e sulle eventuali ripercussioni internazionali.

" Ali Khamenei si nasconde in un rifugio sotterraneo a Teheran". È quello che scrivono diverse testate, quasi tutte citando il sito web Iran International, indicato come vicinissimo all'opposizione iraniana. Una notizia positiva per la rivoluzione iraniana? Il console iraniano a Mumbai respinge questa idea: sostiene che Khamenei abbia "personale di sicurezza a proteggerlo" ma che non si debba "pensare che sia nascosto in un bunker o in un rifugio". L'ipotesi che l'Ayatollah Khamenei si fosse nascosto in un bunker blindato era emersa già lo scorso giugno, in un altro momento di grandissima tensione: durante la "guerra dei 12 giorni" e i raid delle forze israeliane e americane sui siti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Alta tensione Iran-Usa, “Khamenei trasferito in un rifugio speciale”Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a intensificarsi, con segnali di un possibile escalation militare e politica.

Alta tensione con l'Iran, Usa e Uk evacuano personale dalle basi in Qatar. Trump: «Le uccisioni si sono fermate» Le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Regno Unito si intensificano, con l'evacuazione del personale dalle basi in Qatar.

Alta tensione Usa-Iran: Khamenei nascosto in un rifugio sotterraneo. Trump: La flotta Usa in arrivoDura la replica di Teheran: tratteremo qualsiasi attacco «come una guerra totale contro di noi», dichiara un alto funzionario iraniano citato dal sito web della Reuters ... gazzettadelsud.it

Alta tensione Usa-Iran, voci su Khamenei in un rifugio sotterraneoNotizie su un presunto bunker dell'Ayatollah, smentite ufficiali, rafforzamento militare Usa e avvertimento di Teheran ... laregione.ch

La Basij, il corpo più odiato dal popolo iraniano: il ruolo dei pretoriani di Khamenei, dalla repressione social ai pallini esplosi per renderti cieco Nata nel 1979 per volontà di Khomeini, si tratta di un nucleo armato impiegato per difendere dall’interno il regime. - facebook.com facebook