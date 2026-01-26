Secondo un report del Time, in Iran tra l’8 e il 9 gennaio sarebbero state uccise oltre 30.000 persone, in relazione alle proteste in corso. La notizia solleva gravi preoccupazioni sulla situazione dei diritti umani nel paese. Di seguito i dettagli e gli sviluppi più recenti riguardo a questa drammatica escalation di violenza.

Allarme rosso lanciato dal Time. In Iran sarebbero state uccise oltre 30mila persone tra l’8 e il 9 gennaio Un bilancio pressoché drammatico e preoccupante quello ripreso dal giornale sopracitato. In base alla ricostruzione nei due giorni citati, un giovedì e un venerdì, le scorte di sacchi per i cadaveri sono stati esauriti e le ambulanze sono state invece sostituite da autoarticolati a diciotto ruote. La rivista precisa che in Iran ci sarebbero stato ben 30.304 morti, secondo le stime. A questi dati non sono inclusi i feriti ricoverati negli ospedali militari morti in seguito e nemmeno le vittime aree, di cui non sono stati rivelati i bilanci ufficiali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Iran, il Time lancia l’allarme: “Oltre 30 mila persone uccise tra l’8 e il 9 gennaio”

Approfondimenti su iran time

Tra l’8 e il 9 gennaio 2026, si stima che oltre 30.

Secondo fonti ufficiali, circa duemila persone hanno perso la vita durante la repressione delle recenti proteste in Iran.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Iran, Time: 30.000 manifestanti potrebbero essere stati uccisi in due giorni; Milly Carlucci lancia un talent musicale sorprendente che rompe gli schemi e sfida i format tradizionali.

Il 25 gennaio 2026 sono stati pubblicati due nuovi bilanci sulle vittime delle proteste in Iran. Entrambi parlano di oltre 30.000 morti. Numeri enormi, ripresi pedissequamente in queste ore da molti media italiani senza alcuna verifica. È fuori discussione che il re - facebook.com facebook

Secondo un’inchiesta pubblicata dalla rivista Time, tra l’8 e il 9 gennaio in Iran potrebbero essere state uccise oltre 30.000 persone durante le proteste. Il giornale cita due alti funzionari del ministero della Salute iraniano, rimasti anonimi, secondo cui in quei x.com