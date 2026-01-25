Time | Tra l’8 e il 9 gennaio 30 mila morti in Iran

Tra l’8 e il 9 gennaio 2026, si stima che oltre 30.000 persone siano state uccise nelle strade dell’Iran. Questo tragico bilancio evidenzia la gravità delle proteste e delle repressioni in corso nel paese, suscitando preoccupazione a livello internazionale. Le autorità iraniane continuano a fronteggiare una situazione complessa, con un impatto significativo sulla popolazione e sulla stabilità regionale.

Solo nell'arco delle due giornate dell'8 e 9 gennaio 2026 «potrebbero essere state uccise nelle strade dell' Iran oltre 30 mila persone ». Lo scrive il Time, citando due alti funzionari del ministero della Salute iraniano coperti da anonimato. In quei giorni migliaia di persone erano scese in piazza per manifestare contro il regime. Le autorità avevano bloccato Internet e tutte le altre comunicazioni con il mondo esterno. Testimoni oculari e filmati girati con i cellulari mostrano cecchini appostati sui tetti e camion muniti di mitragliatrici aprire il fuoco sui manifestanti. Il bilancio è 10 volte superiore a quello fornito dal governo iraniano.

