Oltre duemila persone sono state uccise nella repressione delle proteste in Iran
Secondo fonti ufficiali, circa duemila persone hanno perso la vita durante la repressione delle recenti proteste in Iran. Questi dati evidenziano la gravità delle tensioni sociali nel paese e il forte impatto delle recenti manifestazioni sulla popolazione. La situazione rimane complessa e richiede attenzione internazionale, mentre si continuano a monitorare gli sviluppi e le risposte delle autorità iraniane.
Secondo un funzionario iraniano citato da Reuters, dall’inizio delle proteste sarebbero state uccise circa duemila persone in Iran. La stessa cifra è stata indicata dall’organizzazione statunitense Human Rights Activists News Agency, che attribuisce oltre il novanta per cento delle vittime ai manifestanti e riferisce di più di 16.000 arresti. Teheran sostiene invece che una parte significativa dei morti appartenga alle forze di sicurezza e accusa «gruppi armati e terroristi», sostenuti dall’estero, di aver alimentato la violenza. In diversi interventi pubblici e post sui social media, Donald Trump ha invitato i manifestanti a non fermarsi, a conservare i nomi dei responsabili delle violenze e ha avvertito che i leader iraniani «pagheranno un prezzo molto alto». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Leggi anche: Proteste in Iran: diverse persone sono state uccise
Leggi anche: In Tanzania l’opposizione sostiene che 700 persone sono state uccise nelle proteste contro il governo
Pieno regime Oltre duemila persone sono state uccise nella repressione delle proteste in Iran; Movida, controlli nei locali pubblici e sulle strade: contestati oltre duemila illeciti; Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate oltre 200 persone; LA VERA E INESORABILE RIVOLUZIONE IRANIANA.
Roma: controlli nei locali pubblici e per sicurezza stradale, rilevati oltre 2 mila illeciti - Nel corso delle operazioni di controllo effettuate dalla polizia locale di Roma, sono stati rilevati oltre duemila illeciti, a testimonianza dell'impegno ... romadailynews.it
In Iran già almeno 45 morti e oltre duemila arresti per le proteste in piazza - Trump fa sapere che «l’Ayatollah potrebbe lasciare il paese» e a stretto giro arriva la risposta d ... greenreport.it
Ancora sangue in Iran. Oltre duemila morti dall'inizio delle proteste - Un funzionario iraniano, parlando con Reuters in condizione di anonimato, ha affermato che circa 2. msn.com
Tutti gli occhi sull'Iran! Israele sostiene le proteste mentre i dimostranti irrompono nell'edi...
Inaugurata la nuova sede del Centro per l’impiego di Modena Oltre duemila metri quadrati ospitano i servizi per i cittadini e le cittadine che cercano lavoro, 61 le postazioni disponibili per accoglienza e consulenze, una sala per conferenze e cinque per corsi e - facebook.com facebook
Resta altissima la tensione in Iran, dove da ormai due settimane dilagano le proteste contro il regime. Oltre duemila gli arresti, spari sulla folla, decine le vittime. Il procuratore generale avverte: tutti i manifestanti rischiano la pena di morte. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.