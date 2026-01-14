oltre duemila persone sono state uccise nella repressione delle proteste in iran

Secondo fonti ufficiali, circa duemila persone hanno perso la vita durante la repressione delle recenti proteste in Iran. Questi dati evidenziano la gravità delle tensioni sociali nel paese e il forte impatto delle recenti manifestazioni sulla popolazione. La situazione rimane complessa e richiede attenzione internazionale, mentre si continuano a monitorare gli sviluppi e le risposte delle autorità iraniane.

Secondo un funzionario iraniano citato da Reuters, dall’inizio delle proteste sarebbero state uccise circa duemila persone in Iran. La stessa cifra è stata indicata dall’organizzazione statunitense Human Rights Activists News Agency, che attribuisce oltre il novanta per cento delle vittime ai manifestanti e riferisce di più di 16.000 arresti. Teheran sostiene invece che una parte significativa dei morti appartenga alle forze di sicurezza e accusa «gruppi armati e terroristi», sostenuti dall’estero, di aver alimentato la violenza. In diversi interventi pubblici e post sui social media, Donald Trump ha invitato i manifestanti a non fermarsi, a conservare i nomi dei responsabili delle violenze e ha avvertito che i leader iraniani «pagheranno un prezzo molto alto». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

