Io Sono Farah saltano le puntate serali | da quando e perché

Io sono Farah, e da quando e perché sono state eliminate le puntate serali? La decisione riguarda le trasmissioni in prima serata, che sono state sospese temporaneamente, mentre gli episodi pomeridiani di Canale 5 continueranno regolarmente dal lunedì al venerdì. Questa scelta si inserisce in un nuovo assetto della programmazione, senza influire sulla messa in onda delle puntate durante il daytime.

Nonostante l’assenza nelle ore più viste della giornata, la serie continuerà regolarmente nei suoi episodi pomeridiani, quindi nel daytime di Canale?5 dal lunedì al venerdì di quella settimana. Nel dettaglio, gli episodi quotidiani saranno trasmessi come di consueto, mentre lo spazio serale sarà occupato da eventi speciali e film programmati per motivi di palinsesto: in particolare, per la serata del 27 gennaio è previsto un film legato alle tematiche del Giorno della Memoria, scelto dalla rete per onorare la ricorrenza. Questo stop in prima serata è legato anche all’intenso calendario televisivo di Mediaset di quella settimana, che vede l’avvio di nuove fiction e titoli previsti nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Io sono Farah, replica puntate serali del 5 gennaio in streaming | Video MediasetStasera, lunedì 5 gennaio, torna l’appuntamento serale con la soap turca Io sono Farah. Leggi anche: Io sono Farah, replica puntate serali del 19 dicembre in streaming | Video Mediaset Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Io Sono Farah, Ultima Puntata: Farah Incinta! Io sono Farah: anticipazioni puntate dal 26 al 30 gennaio. Behnam vuole uccidere Tahir e Farah crollaIo sono Farah tutte le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio: Behnam tenta di uccidere Tahir, Farah affronta drammi, disperazione e scelte estreme ... alfemminile.com Io sono Farah, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaioLe anticipazioni delle puntate della settimana di Io sono Farah, in onda da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio 2026 su Canale 5, tutte le trame ... gazzetta.it «Stavolta non aspetterò. . . » Steffy, ormai al limite della sopportazione, affronta il marito in Beautiful. La sua pazienza con Sheila è finita e ora vuole una risposta netta. Niente esitazioni, le cose devono cambiare subito. Intanto, in Io Sono Farah, Rahsan porta - facebook.com facebook Io Sono Farah, anticipazioni drammatiche: Farah prova a togliersi la vita x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.