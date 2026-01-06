Io sono Farah replica puntate serali del 5 gennaio in streaming | Video Mediaset
Stasera, lunedì 5 gennaio, torna l’appuntamento serale con la soap turca Io sono Farah. Se desideri rivedere gli episodi, puoi accedere ai video Mediaset in streaming, disponibili in replica. Qui troverai tutte le puntate, per seguire la trama comodamente da casa.
Torna stasera – lunedì 5 gennaio – l’appuntamento serale con la soap turca Io sono Farah. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi in replica streaming. Mehmet e Tahir sono all’inseguimento di Cihan, l’uomo, però, messo alle strette, si uccide davanti ai loro occhi. All’arrivo della polizia, Tahir consegna a Mehmet il cellulare di Cihan. Tahir, nel giorno del suo compleanno, viene condotto nell’ambasciata iraniana e contattato da Benahm. Farah scopre da Haydar che è il compleanno di suo marito e organizza una sorpresa. Tahir porta una riluttante Farah alla tenuta degli Akingi per festeggiare il suo compleanno insieme alla famiglia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
