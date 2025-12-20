Io sono Farah replica puntate serali del 19 dicembre in streaming | Video Mediaset

Torna stasera – venerdì 19 dicembre – l’appuntamento con la serie tv turca Io sono Farah. Ecco i video per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5. Farah e Tahir sono pronti a sposarsi alla tenuta degli Akingi, dove arrivano anche Gonul e Perihan. La ragazza si imbatte in Kaan, che le spiega la connessione tra Farah e la sua famiglia. Gonul è molto delusa dal comportamento di Farah e chiede a Mehmet ospitalità per qualche giorno. A casa del fratello, trova il fascicolo sul caso di Kaan e fa un’importante scoperta. Mehmet riceve la notizia di essere stato sospeso a tempo indeterminato dal servizio e di dover affrontare un procedimento a suo carico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

