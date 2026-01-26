ZonaWrestling.net e il Pro Wrestling Culture podcast vi presentano un’intervista esclusiva con D-Von Dudley, realizzata appositamente per il pubblico italiano. In questa conversazione, il wrestler con una lunga carriera racconta esperienze e ricordi, offrendo uno sguardo autentico sul mondo del wrestling professionistico. Un’occasione unica per approfondire la figura di D-Von Dudley, rivolta a tutti gli appassionati e curiosi del settore.

ZonaWrestling.net e il Pro Wrestling Culture podcast, vi danno il benvenuto all’interno di un intervista esclusiva per l’Italia, una chiacchierata inedita fatta con D-Von Dudley. Aldo Fiadone, membro del nostro staff, del ZW Radio Show e founder del Pro Wrestling Culture, ha potuto intervistare il WWE e TNA Hall of Famer insieme ad Andrea Di Simone. Prima di entrare nel dettaglio, esprimiamo il nostro orgoglio nel poter riportare un contenuto simile registrato assieme ad un pluricampione mondiale di coppia, un nome capace di rendere i Dudley BoyzTeam 3D come uno dei migliori di sempre nella storia della disciplina. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Intervista esclusiva per l’Italia a D-Von Dudley

