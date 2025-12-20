Mercedes Moné ha attirato parecchie critiche dopo essersi definita la più grande pro wrestler proveniente dal Massachusetts. Molti fan hanno interpretato la dichiarazione come una frecciata diretta a John Cena, e ora D-Von Dudley è intervenuto in sua difesa, schierandosi apertamente dalla parte della “CEO” della AEW. Durante un’apparizione al Duke Loves Rasslin Podcast, Duke è andato dritto al punto, definendo la frase di Moné per quello che sembrava: una provocazione nei confronti di Cena. Ha anche messo in dubbio il senso della rivendicazione, considerando che Mercedes è cresciuta sulla West Coast: “Mercedes Moné ha dichiarato di essere la più grande wrestler del Massachusetts nella storia del pro wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - D-Von Dudley difende Mercedes Moné: “Si è guadagnata il diritto di definirsi la più grande”

Leggi anche: Mercedes Mone difende il titolo femminile BESTYA contro Queen Maya con lo zampino di Beast Mortos

Leggi anche: AEW: Mercedes Mone batte il record di Ultimo Dragon, è ufficialmente “11 Belts Mone”