D-Von Dudley difende Mercedes Moné | Si è guadagnata il diritto di definirsi la più grande
Mercedes Moné ha attirato parecchie critiche dopo essersi definita la più grande pro wrestler proveniente dal Massachusetts. Molti fan hanno interpretato la dichiarazione come una frecciata diretta a John Cena, e ora D-Von Dudley è intervenuto in sua difesa, schierandosi apertamente dalla parte della “CEO” della AEW. Durante un’apparizione al Duke Loves Rasslin Podcast, Duke è andato dritto al punto, definendo la frase di Moné per quello che sembrava: una provocazione nei confronti di Cena. Ha anche messo in dubbio il senso della rivendicazione, considerando che Mercedes è cresciuta sulla West Coast: “Mercedes Moné ha dichiarato di essere la più grande wrestler del Massachusetts nella storia del pro wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
