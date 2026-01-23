Frosinone interruzione idrica il 27 gennaio 2026 | scuole chiuse e strade interessate

Il 27 gennaio 2026, a Frosinone, è prevista un’interruzione programmata del servizio idrico. In conseguenza di questa operazione, molte scuole rimarranno chiuse e alcune strade potrebbero essere interessate dai lavori. È consigliabile consultare le comunicazioni ufficiali delle autorità locali per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulle modalità di gestione della giornata.

A causa di un'interruzione programmata del servizio idrico, martedì 27 gennaio 2026 a Frosinone saranno sospese le attività didattiche ed educative in numerosi plessi scolastici cittadini. Il provvedimento è stato disposto dal Comune in seguito alla comunicazione di Acea Ato 5 S.p.A., che ha.

