Inter-Napoli domenica 11 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Il Milan pareggia a Firenze possibile snodo nella lotta scudetto?

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 20:45 si disputa il match tra Inter e Napoli, un appuntamento importante nella prima giornata di ritorno della Serie A. In questo articolo troverai le formazioni, le quote e i pronostici, analizzando anche il pareggio del Milan a Firenze e il suo possibile impatto sulla corsa allo scudetto. Una panoramica completa per seguire con attenzione l’andamento del campionato.

Il big match della prima giornata di ritorno in Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli. All'andata i partenopei si sono imposti per 3-1 e stavolta i nerazzurri non vogliono sbagliare. La squadra di Cristian Chivu non sta più sbagliando un colpo e ha allungato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

