Goldoni in scena al Teatro Masini con lo spettacolo Gli Innamorati
Da venerdì 5 a domenica 7 dicembre il sipario del Teatro Masini di Faenza si alzerà per la prima tappa della tournée nazionale de Gli Innamorati, la celebre commedia di Carlo Goldoni, diretta e reinterpretata in chiave contemporanea da Roberto Valerio. In scena un cast corale composto da otto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
