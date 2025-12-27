Spacciatore arrestato durante un controllo stradale | i clienti chiamavano anche durante la perquisizione

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Paternò hanno arrestato per spaccio un 36enne di Santa Maria di Licodia, già noto per altre vicende, dopo averlo fermato per un controllo stradale lungo la provinciale 229II, nel territorio del comune di Santa Maria di Licodia.

