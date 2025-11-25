Ingombranti abbandonati fuori dal cassonetto passa la locale finisce con una denuncia

Genovatoday.it | 25 nov 2025

Nella giornata di domenica 23 novembre 2025 una pattuglia della polizia locale di Genova, in transito in via Stefano Dondero a Sampierdarena, ha rinvenuto un significativo quantitativo di rifiuti ingombranti abbandonati nei pressi dei cassonetti della raccolta urbana.Gli agenti, dopo un primo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

