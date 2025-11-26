Abbandona frigoriferi e forno per strada | beccato dalla polizia locale

Aveva abbandonato frigoriferi industriali e un forno elettrico sul marciapiede, lasciando l'area nel più completo degrado. Ma la polizia locale lo ha rintracciato e denunciato.È successo in via Canepa, nel quartiere genovese di Struppa, dove alcuni cittadini hanno avvertito le autorità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

