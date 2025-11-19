Infortunio Rugani | lesione di basso grado per il difensore della Juventus! Ufficiale le sue condizioni e quanto starà fuori

Infortunio Rugani: lesione di basso grado per il difensore della Juventus! Le sue condizioni ufficiali e quanto starà fuori. Non c’è pace per la retroguardia della Juventus. La sosta per le nazionali, che doveva servire a svuotare l’infermeria e a permettere al nuovo tecnico Luciano Spalletti di lavorare sulla tattica, porta in dote un nuovo, pesante infortunio. Si ferma Daniele Rugani. Il difensore centrale, che nelle ultime settimane era diventato un punto fermo della difesa a causa delle assenze dei compagni, ha alzato bandiera bianca. Il bollettino del J Medical: lesione al soleo. L’allarme era scattato durante la seduta di allenamento di martedì, quando il giocatore aveva interrotto il lavoro per un problema muscolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

