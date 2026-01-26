Infortunio Neres l’attaccante del Napoli si è operato a Londra | È andato tutto bene! L’annuncio social e le condizioni del brasiliano – FOTO

David Neres, attaccante del Napoli, si è sottoposto a un intervento chirurgico a Londra. L’atleta ha comunicato sui social che l’intervento è andato bene e sta ora seguendo il percorso di recupero. La notizia, attesa nelle scorse settimane, è stata confermata ufficialmente, offrendo aggiornamenti sulle condizioni del giocatore e sui prossimi passi per il suo recupero.

Infortunio Neres, il brasiliano del Napoli è a Londra per l’operazione: le sue condizioni e quando rientrerà in campoNeres, attaccante del Napoli, si trova a Londra per sottoporsi a un intervento chirurgico a causa del suo infortunio.

Neres si è operato e rassicura: “È andato tutto bene”David Neres si è sottoposto a un intervento chirurgico presso il Wellington Hospital di Londra.

Infortunio Neres, nulla di grave salterà solo la partita contro il Lecce

