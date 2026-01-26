Koné, centrocampista della Roma, si è infortunato a causa di un problema muscolare, secondo quanto dichiarato da Gasperini. Il suo recupero potrebbe richiedere diverse settimane, facendolo saltare diverse partite in programma. La società giallorossa affronta un momento complicato, tra infortuni e risultati altalenanti, in un campionato che richiede continuità e attenzione.

Il centrocampista francese ha accusato un problema muscolare che non lascia presagire nulla di buono: il rischio che stia fuori diverse settimane c’è La Roma porta a casa un pareggio deludente per la prestazione messa in campo col Milan, ma al tempo stesso soddisfacente visto come si era messa la partita. Un vantaggio beffardo quello dei rossoneri, ma la reazione è stata importante: i giallorossi non si sono persi d’animo e sono tornati ad attaccare trovando il rigore dell’1-1. Un peccato per la squadra di Gasperini, che esce sostanzialmente con tante conferme e la buona notizia di una crescita costante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ansia Roma, infortunio per Koné: la frase di Gasperini, i tempi di recupero e quali partite salterà

Leggi anche: Infortunio Rugani, svelati i tempi di recupero: quante e quali partite della Juventus salterà il difensore

Infortunio Acerbi, i tempi di recupero e tutte le partite che salterà il difensore nerazzurroL'infortunio di Acerbi ha colpito l'Inter, costringendo il difensore a uno stop di almeno un mese.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Roma, ansia per Koné: sospetto stiramento col Milan. A rischio il match col Napoli; Roma, infortunio Hermoso: quando rientra e quante gare salta; Fantacalcio, Milan in ansia per Saelemaekers: Ho sentito qualcosa all’adduttore; Ansia in casa Napoli: possibile lesione alla caviglia per Neres, rischia l'intervento.

Ansia Roma per Koné: il grave infortunio del francese inguaia GaspIl centrocampista è uscito per un problema muscolare nel match contro il Milan. A Trigoria si teme una lesione che vorrebbe dire circa un mese ai box ... romatoday.it

Roma, infortunio Konè: oggi gli esami strumentali, le prime sensazioniSerata amara per Manu Koné quella di ieri, costretto ad alzare bandiera bianca nel corso della sfida contro il Milan. Il centrocampista francese si è fermato al 56’, obbligando Gasperini a rivedere i ... fantacalcio.it

La Roma è in ansia per le condizioni di Manu Koné Stamattina gli esami strumentali sveleranno l'entità dell'infortunio, ma i primi controlli fanno temere la presenza di una lesione che potrebbe tenere il centrocampista francese ai box per almeno 2-3 se facebook

57' Ansia Roma: Koné a terra si tocca il flessore. Entra lo staff medico e si prepara Pisilli LIVE #RomaMilan 0-0 #ASRoma #SerieAEnilive x.com