di Marco Baridon Infortunio Rugani, ecco i tempi di recupero: quante e quali partite della Juventus salterà il difensore dopo il problema muscolare.. Il responso medico non lascia scampo. L’infortunio muscolare occorso a Daniele Rugani costringerà il difensore a uno stop di almeno tre settimane. Una tegola pesantissima per la Juventus e per il neo-tecnico Luciano Spalletti, che si ritrovano ad affrontare il ciclo di partite più intenso della stagione con il reparto arretrato ridotto. Il calendario del dolore: niente Napoli e Champions. La lesione al soleo della gamba destra terrà fuori il centrale classe 1994 per un periodo cruciale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Rugani, svelati i tempi di recupero: quante e quali partite della Juventus salterà il difensore