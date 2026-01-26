Il Tribunale di Latina ha deciso per il reintegro di un’infermiera licenziata ingiustamente, secondo quanto riportato dal legale Fabio Leggiero. La vicenda, iniziata con un licenziamento motivato da una riorganizzazione interna, si è conclusa con un’ordinanza che ordina il reintegro e il risarcimento. Questa sentenza evidenzia l’importanza di una corretta valutazione delle motivazioni nei procedimenti di licenziamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS È una storia che, secondo quanto raccontato in un comunicato dell’avvocato giuslavorista Fabio Leggiero, parte da un licenziamento motivato con una riorganizzazione interna e arriva a una pronuncia che dispone reintegra e risarcimento. Al centro c’è “Rossella” (nome di fantasia), infermiera e coordinatrice del reparto infermieristico del San Raffaele di Sabaudia srl, società indicata come controllata dalla San Raffaele Spa. Il provvedimento del 2024 e la contestazione della lavoratrice. Nel comunicato si riferisce che la donna, licenziata il 15 luglio 2024 per una presunta riorganizzazione aziendale che avrebbe comportato la soppressione della sua mansione, con impossibilità di ricollocazione anche in ruoli equivalenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Infermiera licenziata ingiustamente: il Tribunale di Latina decide per il reintegro

Approfondimenti su infermiera licenziata

Il Tribunale di Genova ha stabilito il reintegro di alcune lavoratrici licenziate dopo aver partecipato a uno sciopero.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su infermiera licenziata

Infermiera interviene ritardo,licenziata(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - Una infermiera del reparto di neonatologia dell'ospedale di Perugia è stata licenziata per essere intervenuta in ritardo dopo che era scattato l'allarme da una delle ... quotidiano.net

Gaslini. Infermiera licenziata dopo avere avuto un figlio. La denuncia del sindacato UsbL’attuale normativa sulla tutela della maternità proibisce alle lavoratrici che hanno avuto un bimbo di svolgere, per un anno, il lavoro notturno. L’Unione Sindacale di Base chiede che all’Istituto la ... quotidianosanita.it

RT @rocco_tanica: Sarà reintegrata e risarcita l'infermiera J. Melle, licenziata da NHS -servizio sanitario pubblico- per essersi rivolta a… x.com

Mi sono licenziata ieri. Niente preavviso, nessun discorso, nessun piano. Ho semplicemente posato il coltello con cui stavo per tagliare la torta, preso la borsa e sono uscita da casa di mia figlia. Il mio datore di lavoro Mia figlia Laura. Per sette anni ho lavorat - facebook.com facebook