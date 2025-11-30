Ha dato del tu a una socia | addetta alle pulizie licenziata porta in tribunale il Circolo Canottieri Roma

Licenziata, tra le altre cose, perché avrebbe dato del tu a una socia. Il Circolo Canottieri Roma, esclusivo club della Capitale affacciato sul Tevere, ha dato il benservito dopo vent’anni di servizio a una dei suoi addetti alle pulizie, che però ha impugnato il licenziamento in tribunale ritenendolo ingiusto. A riportare la vicenda è l’edizione romana di Repubblica: la prima contestazione rivolta all’inserviente, si legge, è proprio quella di essersi rivolta all’iscritta – manager e moglie di un primario – usando il pronome sbagliato, il “tu” al posto del “lei”. Oltre a questo, il presidente del circolo ha sostenuto che la donna avesse lanciato un asciugamano addosso alla stessa socia, in quel momento incinta e distesa su un lettino col pancione, e le ha contestato una serie di altri comportamenti già in passato oggetto di sanzioni minori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

