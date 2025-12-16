Licenziate dopo lo sciopero il tribunale ordina il reintegro
Il Tribunale di Genova ha stabilito il reintegro di alcune lavoratrici licenziate dopo aver partecipato a uno sciopero. La sentenza chiude la vertenza contro Aurora Ambiente srl, azienda coinvolta nel settore dei servizi all’interno del Novotel, e riconosce il diritto delle dipendenti a tornare sul posto di lavoro.
Le lavoratrici licenziate perché avevano scioperato dovranno essere reintegrate sul posto di lavoro. Lo ha stabilito il Tribunale di Genova con una sentenza che chiude la vertenza contro la società Aurora Ambiente srl, attiva all’interno del Novotel in regime di appalto per il rifacimento delle. Genovatoday.it
Processo per uno sciopero alla logistica, 200 Si-Cobas manifestano in tribunale
Licenziate dopo lo sciopero, il tribunale ordina il reintegro - La sentenza riconosce la condotta antisindacale della società Aurora Ambiente: accolto il ricorso del sindacato per 16 lavoratrici impiegate in appalto nel Novotel ... genovatoday.it
Interpump, i lavoratori rilanciano la mobilitazione: 40 ore di sciopero - REGGIO EMILIA – Alla Interpump di Calerno oltre duecento lavoratrici e lavoratori hanno approvato un nuovo pacchetto di astensione dal lavoro da utilizzare nel 2026 ogni volta che l’azienda non rispet ... reggionline.com
Ravenna, licenziato dopo la malattia: lavoratore reintegrato dal giudice - facebook.com facebook
Pam e il cassiere licenziato dopo il test del carrello, l'azienda dice sì al reintegro (con sospensione). I sindacati: «Irricevibile, andremo in tribunale» x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.