Licenziate dopo lo sciopero il tribunale ordina il reintegro

Il Tribunale di Genova ha stabilito il reintegro di alcune lavoratrici licenziate dopo aver partecipato a uno sciopero. La sentenza chiude la vertenza contro Aurora Ambiente srl, azienda coinvolta nel settore dei servizi all’interno del Novotel, e riconosce il diritto delle dipendenti a tornare sul posto di lavoro.

