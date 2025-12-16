Licenziate dopo lo sciopero il tribunale ordina il reintegro

Il Tribunale di Genova ha stabilito il reintegro di alcune lavoratrici licenziate dopo aver partecipato a uno sciopero. La sentenza chiude la vertenza contro Aurora Ambiente srl, azienda coinvolta nel settore dei servizi all’interno del Novotel, e riconosce il diritto delle dipendenti a tornare sul posto di lavoro.

Le lavoratrici licenziate perché avevano scioperato dovranno essere reintegrate sul posto di lavoro. Lo ha stabilito il Tribunale di Genova con una sentenza che chiude la vertenza contro la società Aurora Ambiente srl, attiva all’interno del Novotel in regime di appalto per il rifacimento delle. Genovatoday.it

