India-UE verso accordo sulle tariffe svolta miliardaria per l’auto europea

India e Unione Europea sono prossimi a firmare un accordo commerciale che promette di rafforzare i rapporti economici tra le due parti. L’intesa, attesa già nelle prossime ore, potrebbe aprire nuove opportunità di crescita e aumentare gli scambi bilaterali, in particolare nel settore automobilistico. Questa svolta rappresenta un passo importante verso una collaborazione più stretta e una maggiore integrazione dei mercati.

India e Unione Europea potrebbero annunciare già domani la firma di un accordo commerciale che genererà un interscambio miliardario e con enormi prospettive di crescita. Basti pensare che nel 2024 il commercio di beni fra le due regioni valeva 120 miliardi di euro e più precisamente un import dall’India da 71,4 miliardi e un export europeo da 48,8 miliardi. Ma le merci europee dirette all’India sono attualmente limitate da vincoli commerciali e normativi che i nuovi accordi dovrebbero allentare, gli stessi che hanno “azzoppato” l’export di vetture Made in Europe verso il Paese. L’accordo garantirebbe una significativa riduzione dei dazi imposti da Nuova Delhi all’export europeo: le tariffe doganali sulle auto importate dall’europa nel Paese asiatico dovrebbero ridursi dall’attuale 110% al 40%, con la prospettiva di scendere fino al 10% nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

