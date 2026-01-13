L’Europa contro Grok di Elon Musk | Pedopornografia non è libertà d’espressione Il Regno Unito apre un’indagine
L'Europa ha preso posizione contro Grok, l’intelligenza artificiale di Elon Musk integrata in X, accusata di contribuire alla creazione di contenuti inappropriati. Il Regno Unito ha avviato un’indagine ufficiale, evidenziando le preoccupazioni riguardo alle implicazioni di questo sistema. La disputa evidenzia le sfide legate alla regolamentazione dell’uso dell’IA e alla tutela della sicurezza online.
Si allarga il fronte contro Grok, il sistema di intelligenza artificiale di Elon Musk integrato nel social X, accusato di facilitare la fabbricazione di deepfake e immagini a carattere sessuale. Non è l’unico sistema per generare pornografia o immagini di nudo online: la rete offre vaste possibilità. Ma ora nel mirino dei governi (non solo europei) c’è l’algoritmo di Elon Musk: il Regno unito ha aperto un’indagine formale con l’Autorità di regolamentazione dei media; Malesia e Indonesia hanno bloccato la piattaforma. “Se non agiranno, lo faremo noi”, sottolinea l’Ue, mentre nei giorni scorsi dal Garante Privacy italiano è partito un avvertimento “per rischio violazione dei diritti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
