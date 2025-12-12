Incidente a Novara uomo investito da un' auto in corso Risorgimento

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Novara, lungo corso Risorgimento all'incrocio con via Pisani Dossi. Secondo le prime fonti, un uomo sarebbe stato investito da un'auto in questa zona. La dinamica e le condizioni della vittima sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre, a Novara.É successo in corso Risorgimento, all'altezza dell'incrocio con via Pisani Dossi, dove secondo le primissime informazioni un uomo sarebbe stato investito da un'auto.Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul. Novaratoday.it Uomo muore a Novara investito da una 90enne alla guida - Un uomo di 58 anni è morto questa mattina a Novara dopo essere stato investito da un'automobile. notizie.tiscali.it Novara: intervento per una lite porta all’arresto di un uomo ricercato - A Novara un intervento per una lite in stazione permette alla Polizia di arrestare un uomo ricercato da novembre. quotidianopiemontese.it NOTIZIE DAI VIGILI DEL FUOCO - Vicolungo/Novara – Incidente mortale in Autostrada A4 Articolo completo su: https://www.vercellioggi.it/vicolungo-novara-incidente-mortale-in-autostrada-a4/ - facebook.com facebook © Novaratoday.it - Incidente a Novara, uomo investito da un'auto in corso Risorgimento

Novara, sindacalista muore travolto da un camion durante manifestazione: “L’ha fatto apposta”

Video Novara, sindacalista muore travolto da un camion durante manifestazione: “L’ha fatto apposta” Video Novara, sindacalista muore travolto da un camion durante manifestazione: “L’ha fatto apposta”