Incidente stradale sulla Sp16 a Forcola un camion si ribalta | coinvolto un 59enne

Oggi sulla Sp16 a Forcola si è verificato un incidente stradale alle 9.30, coinvolgendo un camion che si è ribaltato fuori dalla carreggiata. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. Coinvolto un uomo di 59 anni, attualmente sotto osservazione. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.

Sondrio, 26 gennaio 2206 – Incidente stradale, questa mattina verso le 9.30, sulla Sp16 a Forcola. Un camion ha perso il controllo e si è ribaltato fuori dalla carreggiata. Coinvolto l’uomo alla guida, un 59enne. Dalle prime informazioni, sembra che il tir abbia fatto tutto da solo e che la causa sia il manto stradale ghiacciato. SONDRIO, tir si ribalta sulla SP Orobica a Forcola - foto (ANSAANP) Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118, che si sono occupati del 59enne. Ma anche i mezzi dei vigili del fuoco di Sondrio e i carabinieri, che si occuperanno di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente stradale sulla Sp16 a Forcola, un camion si ribalta: coinvolto un 59enne Leggi anche: Incidente in autostrada, camion si ribalta sulla carreggiata: cos’è successo Leggi anche: Incidente in autostrada, camion si ribalta sulla carreggiata: caos nel weekend La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Tragico incidente sulla provinciale 35: muore il 38enne Nicola Ippolito Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 35, nel tratto compreso tra San Vito dei Normanni e Specchiolla. Nello scontro tra una BMW e un pick-up ha perso la vit facebook Incidente stradale a Velletri, auto contro un albero: gravi 5 ragazzi x.com

