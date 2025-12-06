Incidente in autostrada camion si ribalta sulla carreggiata | caos nel weekend
La foratura è stata l’inizio. Non è stato un lento sgonfiamento, ma un boato improvviso che ha squarciato la quiete dell’alba, poco dopo le 6:30. Il cemento grigio dell’autostrada, ancora umido della notte, è diventato una pista scivolosa e indomabile sotto le tonnellate del mezzo pesante. L’uomo alla guida, sveglio da ore e concentrato sul lungo viaggio, ha sentito l’enorme veicolo vibrare e deviare. Ha tentato una correzione disperata, una manovra d’emergenza che, invece di salvarlo, ha amplificato lo sbilanciamento. Il carico si è spostato, la gravità ha preso il sopravvento, e con un rumore di ferraglia e vetro che ha risuonato nella vallata, il camion si è ribaltato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
