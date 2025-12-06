Incidente in autostrada camion si ribalta sulla carreggiata | cos’è successo

Un ribaltamento improvviso in autostrada ha causato forti disagi alla circolazione nelle prime ore del mattino. Un mezzo pesante si è infatti rovesciato al centro della carreggiata, bloccando il traffico e rendendo necessari sia i soccorsi sanitari sia gli interventi per il ripristino della viabilità. La dinamica iniziale è già stata delineata, ma restano alcuni punti da approfondire. Leggi anche: Tragedia in mattinata, il volo spaventoso nella scarpata. Scena impressionante, tutto bloccato Il ribaltamento del camion: cosa è accaduto. L’incidente si è verificato intorno alle 6.30 del 6 dicembre lungo l’autostrada A2 Salerno–Reggio Calabria, nel tratto compreso tra San Mango e Salerno. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Incidente in autostrada, camion si ribalta sulla carreggiata: cos’è successo

