Stuprò 17enne sul vagone Condannato dopo 8 anni In primo grado fu assolto

No, non se l’era cercata. Quella ragazzina, che all’epoca aveva solo 17 anni, era stata stuprata da un uomo che l’aveva prima ingannata e poi violentata, approfittando del fatto che lei non poteva difendersi. Ci sono voluti otto lunghissimi anni, ma alla fine la verità è venuta fuori. E l’ha scritta sulla pietra la Corte d’appello di Bologna, presieduta dal giudice Paola Losavio, che ieri ha condannato a quattro anni e due mesi il marocchino Amine Dhabi, 32 anni, l’autore dello stupro. Il caso, risalente al novembre 2017, aveva creato parecchio scalpore soprattutto per le parole di don Lorenzo Guidotti, un parroco ’politicamente scorretto’ (così si definisce ancora oggi sui social), che allora scrisse un post su Facebook in cui spiegava, in sostanza, che la vittima se l’era appunto cercata: "Ma dovrei provare pietà? No! Se nuoti nella vasca dei piranha non puoi lamentarti se quando esci ti manca un arto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stuprò 17enne sul vagone. Condannato dopo 8 anni. In primo grado fu assolto

Argomenti simili trattati di recente

Lista stupri. Una delle ragazze minacciate: “L’educazione sessuo-affettiva serve ad arginare le violenze” L’educazione sessuale a scuola si farà solo con il consenso dei genitori degli studenti minorenni, sia alle medie sia alle superiori. Alla Camera ieri è arriv - facebook.com Vai su Facebook

Stuprò 17enne sul vagone. Condannato dopo 8 anni. In primo grado fu assolto - Ci furono polemiche per le parole di un sacerdote "È il minimo che le potesse capitare, se l’è cercata". Si legge su msn.com

Violentò una 17enne sul vagone di un treno a Bologna: condannato in appello dopo 8 anni - Condannato in Appello a 4 anni e 2 mesi Dhabi Amine, accusato di aver violentato una 17enne a Bologna nel 2017. Riporta tag24.it

Violentò 17enne su un vagone a Bologna, condannato in Appello dopo otto anni dai fatti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Violentò 17enne su un vagone a Bologna, condannato in Appello dopo otto anni dai fatti ... Scrive tg24.sky.it

Bologna, violentò una 17enne sul vagone di un treno: «Condannato dopo otto anni». Un prete criticò la vittima - Dhabi Amine, 32 anni, era stato assolto in primo grado ma il verdetto è stato ribaltato in appello: condannato a quattro anni e due mesi. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

"Violentò una 17enne sul treno". Dopo 8 anni condannato un marocchino - Il 25enne le aveva rubato il telefono per avere la scusa di aiutarla a recuperarlo. Si legge su msn.com

“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «”VIOLENTÒ 17ENNE SU UN VAGONE”, CONDANNATO DOPO OTTO ANNI» - “Violentò 17enne su un vagone”, condannato dopo otto anni. Segnala agenziagiornalisticaopinione.it