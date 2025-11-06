Incendio nel casolare venduto all’asta Trovate bombole di gas all’interno
Monzuno (Bologna), 6 novembre 2025 – Una casa pignorata, appena andata all’asta e comprata da terzi. Un ufficiale giudiziario che sarebbe dovuto andare sul posto nel pomeriggio di ieri. Un rogo devastante che distrugge questa stessa abitazione proprio nella notte tra martedì e mercoledì. Una vicenda, quella che arriva dall’ Appennino bolognese, che ricorda la strage avvenuta, a inizio ottobre, nel Veronese. L’ex proprietario, dopo una giornata di indagini serrate, è stato infatti denunciato per incendio dai carabinieri. Achille Polonara, il coma e i 10 giorni di buio: “Era come fossi in un’altra città, ma sentivo Erika. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
