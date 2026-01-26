Questa mattina a Firenze, in via dell’Isolotto, si è verificato un incendio che ha interessato baracche e rifiuti nelle vicinanze dell’ex campo nomadi. L’evento ha causato fumo e danni, richiedendo l’intervento delle forze di emergenza. Le autorità stanno verificando le cause dell’incendio e adottando le misure necessarie per la sicurezza dell’area.

Firenze, 26 gennaio 2026 – Un vasto incendio è divampato questa mattina a Firenze, in via dell’Isolotto dopo la zona dell’ex campo nomadi, per un incendio di baracche e rifiuti. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 11, quando le alte fiamme e il fumo hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto dal distaccamento di Firenze Ovest con una squadra e un’autobotte. L’incendio è stato rapidamente messo sotto controllo e sono così iniziate le operazioni di bonifica durante le quali sono state rinvenute diverse bombole di gas Gpl. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Baracche e rifiuti in fiamme all’Isolotto

Isolotto, a fuoco baracche usate da senza fissa dimora. Si alza una colonna di fumoNella giornata del 22 gennaio 2026, a Firenze, in via dell’Isolotto sotto il Viadotto dell’Indiano, si è sviluppato un incendio coinvolgendo baracche e masserizie utilizzate da persone senza fissa dimora.

Baracche in fiamme: incendio al Ponte all'Indiano / FOTOUn incendio ha interessato alcune baracche situate nei pressi di Ponte all'Indiano, coinvolgendo materiali di scarto e strutture abitative temporanee.

