Incendio a Torino Filadelfia | a fuoco un' autorimessa lunghe operazioni di spegnimento

Un incendio è divampato nella prima serata di ieri, lunedì 1 dicembre 2025, in un garage-magazzino utilizzato come deposito di un'officina in via Taggia 38 a Torino, nelle vicinanze di piazza Galimberti. I vigili del fuoco sono intervenuti con ben sette squadre provenienti dai distaccamenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

