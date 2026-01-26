Incendio a Porto Recanati fiamme e paura nella notte all’11° piano

Nella notte a Porto Recanati, un incendio ha interessato un appartamento all’11° piano. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L’intervento ha evitato conseguenze più gravi, e non si registrano feriti. La vicenda è ora sotto controllo, mentre le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Porto Recanati (Macerata), 26 gennaio 2026 – I vigili del fuoco hanno spento un incendio notturno in un appartamento a Porto Recanati ( Macerata). Il rogo si è sviluppato poco prima delle 2,30, in via Salvo D'Acquisto, all'undicesimo piano di un condominio. Sul posto sono intervenute le squadre di Civitanova Marche e Macerata, che hanno impiegato tre autobotti e un'autoscala. Le operazioni hanno consentito lo spegnimento dell'incendio e la successiva messa in sicurezza dei locali, dichiarati temporaneamente non fruibili. Presenti anche forze dell'ordine. Le persone residenti sono uscite illese dall'appartamento.

