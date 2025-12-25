Fiumicino incendio nella notte di Natale | barca in fiamme nel porto canale
Fiumicino, 25 dicembre 2025 – Incendio nella notte di Natale nel porto canale, dove un’imbarcazione ha preso fuoco a ridosso del ponte Due Giugno. L’episodio si è verificato intorno all’una, quando le fiamme hanno avvolto la barca ormeggiata, rendendo necessario un rapido intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. Contestualmente, le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura temporanea del ponte Due Giugno al transito veicolare, per consentire le operazioni in sicurezza. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Porto Cesareo, incendio nella notte a Torre Lapillo: in fiamme 300 rotoballe di fieno
Leggi anche: Incendio a Porto Palo di Menfi, barca distrutta dalle fiamme
Fiumicino, incendio nella notte di Natale: barca in fiamme nel porto canale - Incendio nella notte di Natale al porto canale di Fiumicino: barca in fiamme e ponte Due Giugno chiuso al traffico. ilfaroonline.it
Incendio a Fiumicino nella notte di Natale: barca va a fuoco nel porto canale - A prendere fuoco è stata un’imbarcazione da pesca, per cause che al momento restano sconosciute. msn.com
Il 17 dicembre 1973 l’aeroporto di Fiumicino è uno degli scali più trafficati del Mediterraneo. Alle 12.51 un commando palestinese appartenente all’Organizzazione Settembre Nero entra nell’area aeroportuale e si dirige verso un Boeing 707 della Pan Am, il v - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.