Fiumicino incendio nella notte di Natale | barca in fiamme nel porto canale

Fiumicino, 25 dicembre 2025 – Incendio nella notte di Natale nel porto canale, dove un’imbarcazione ha preso fuoco a ridosso del ponte Due Giugno. L’episodio si è verificato intorno all’una, quando le fiamme hanno avvolto la barca ormeggiata, rendendo necessario un rapido intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. Contestualmente, le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura temporanea del ponte Due Giugno al transito veicolare, per consentire le operazioni in sicurezza. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

