A L'Aquila, le autorità hanno rafforzato le indagini dopo un nuovo tentativo di incendio nelle Progetto Case di Bazzano. L’episodio, che ha visto l’intervento dei residenti e l’apertura di un nuovo fascicolo da parte della Procura, ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti. Le indagini si concentrano sull’identificazione dei responsabili e sulla prevenzione di futuri episodi, in un contesto di crescente attenzione per la sicurezza dei residenti.

L'Aquila - Tentativo di rogo in una palazzina abitata a Bazzano, residenti intervengono con estintori e la Procura dell’Aquila apre un nuovo fascicolo d’indagine Si intensificano le indagini a L'Aquila dopo un nuovo tentativo di incendio avvenuto nel Progetto Case di Bazzano, episodio che ha riportato forte preoccupazione tra i residenti. La Procura dell’Aquila ha aperto un ulteriore fascicolo contro ignoti, mentre le attività investigative risultano tuttora in corso. Il fatto si è verificato nella serata di venerdì, quando alcuni pneumatici sono stati dati alle fiamme all’interno dei locali adibiti a garage per auto e ciclomotori, in via Fabrizio De André, civico 1, sotto una palazzina abitata. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Incendi a Progetto Case, nuovo allarme: indagini rafforzate dopo l’ennesimo episodio

Approfondimenti su progetto case

Un giovane aquilano è stato arrestato in relazione a otto incendi dolosi che hanno interessato il Progetto CASE di Bazzano tra luglio e novembre 2025.

Un episodio di guida contromano si è verificato sulla SS 36, nella zona cittadina di Lecco.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su progetto case

Argomenti discussi: L'Aquila. Incendi negli appartamenti del progetto Case, arrestato piromane seriale; L'AQUILA: OTTO INCENDI AL PROGETTO CASE DI BAZZANO. AI DOMICILIARI PIROMANE DI 24 ANNI; Ai domiciliari il giovane indagato per gli incendi al Progetto CASE di Bazzano; Incendi al Case di Bazzano, arrestato il piromane: è un aquilano di 24 anni.

L’Aquila, incendiati pneumatici al progetto case di BazzanoEnnesimo tentativo di incendio, due notti fa, al progetto case di Bazzano. E’ accaduto intorno alle 23 sempre in via Fabrizio De Andre’ ma nella piastra 1, che si trova poco prima di quelle colpite da ... rete8.it

Incendio al Progetto Case di Bazzano, indagini intensificate dopo il nuovo rogoIncendio doloso al Progetto Case di Bazzano: fascicolo contro ignoti, indagini in corso e paura tra i residenti ... laquilablog.it

Roccagloriosa : Convocazione Assemblea progetto "Case Matte" - facebook.com facebook