Progetto CASE di Bazzano complessi in fiamme | fermato piromane aquilano dopo scia di incendi dolosi

Un giovane aquilano è stato arrestato in relazione a otto incendi dolosi che hanno interessato il Progetto CASE di Bazzano tra luglio e novembre 2025. L'indagine ha portato alla sua identificazione e fermo, contribuendo a chiarire le cause dei recenti incendi che avevano interessato la zona. La vicenda sottolinea l'importanza di interventi mirati per la tutela del patrimonio e della sicurezza pubblica.

È stato fermato il presunto responsabile degli incendi dolosi che hanno colpito i complessi del Progetto CASE nella frazione di Bazzano, a L'Aquila, tra luglio e novembre 2025. L'uomo, un aquilano nato nel 2002 con precedenti per reati contro la persona, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Gli episodi hanno destato forte allarme sociale e rappresentato un serio rischio per la sicurezza pubblica. Le indagini e il fermo dell'autore Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di L'Aquila – 2° Sezione, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, ha condotto indagini serrate che hanno portato, nei giorni scorsi, all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP.

