Ss 36 allarme contromano L’ennesimo episodio nella tratta cittadina

Un episodio di guida contromano si è verificato sulla SS 36, nella zona cittadina di Lecco. Un veicolo ha rallentato prima di un incrocio, ha attivato la freccia a sinistra, ma subito dopo, all’ingresso nella rotatoria, ha cambiato direzione, imboccando contromano la rampa di uscita del tunnel. Si tratta di un episodio che evidenzia ancora una volta la presenza di comportamenti pericolosi sulla strada, richiedendo attenzione e interventi adeguati.

L’auto che rallenta prima dell’incrocio, la freccia per indicare la svolta a sinistra, poi, subito dopo l’immissione nella rotatoria, l’indicazione di direzione che lampeggia diventa quello di destra, con la macchina che imbocca contromano la rampa di uscita del tunnel dell’attraversamento di Lecco della Statale 36. È successo di nuovo: l’altro ieri, al primo giorno dell’anno, un automobilista è entrato in contromano sulla Statale 36. La scena è stata immortalata dalla dashcam di un altro conducente che lo seguiva. Il video, postato in rete, mostra il conducente dell’utilitaria, una Ds3 vecchio modello di colore nero, percorrere via Lorenzo Balicco alle 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ss 36, allarme contromano. L’ennesimo episodio nella tratta cittadina Leggi anche: Ancora un'auto contromano sulla Statale 36 Leggi anche: Contromano dentro una galleria. Tragedia sfiorata sulla Statale 36 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ss 36, allarme contromano. L’ennesimo episodio nella tratta cittadina; Auto contromano sulla Statale 36: attimi di panico, alla guida c’era un 80enne di Erba; In contromano nel tunnel lungo la Statale 36: alla guida c'era un ottantenne; Autovelox accesi anche a Capodanno: occhio ai controlli della Polizia Stradale. Contromano in tangenziale per 7 chilometri, allarme sui social: “L’ho visto passare e non si ferma” x.com A14, contromano per oltre 10 km tra Roseto e Giulianova: fermata dalla Polizia Momenti di forte allarme ieri pomeriggio sull’A14, nel tratto tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova: una donna ha percorso contromano oltre dieci chilometri prima di essere bl - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.