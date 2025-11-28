Inacio Reggiani e gli altri | ecco perché i giovani italiani fuggono all' estero

In Italia si danno poche chance ai giovani che così scelgono l'estero dove trovano spazio presto in prima squadra. Il Dortmund l'esempio più lampante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inacio, Reggiani e gli altri: ecco perché i giovani italiani fuggono all'estero

Leggi anche questi approfondimenti

Reggiani e Inacio (figlio di #Pià) sono nel Borussia Dortmund, Jean #Makumbu oggi in forza al Reims, Dauda #Idrissa, nato a Brescia ma trasferitosi presto con la famiglia in Inghilterra. (Il Fatto Quotidiano) - facebook.com Vai su Facebook

World Cup u17 Recap Best Players: Inacio, Mambuku Productive: Longoni, Borasio, Reggiani, Iddrissa, Marini, Campaniello Moments: De Paoli, Baralla, Maccaroni, Prisco, Arena, Elimoghale Underperformed: Luongo, Steffanoni, Lontani N/A: Nava, Ceres Vai su X

Samuele Inacio, il nuovo talento del calcio italiano: "Ho scelto il Dortmund per come gestiscono i giovani, la mia esultanza nata al parco con papà" - "Oltre a Reggiani, mio compagno nel Dortmund, stiamo molto insieme con Steffanoni: siamo molto amici e quando non siamo in nazionale ci sentiamo tutti i giorni". Si legge su msn.com