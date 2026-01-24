Secondo fonti iraniane, la Guida suprema Ali Khamenei si sarebbe spostata in un rifugio sotterraneo a Teheran a causa di un aumento delle tensioni e del rischio di un possibile attacco da parte degli Stati Uniti. La decisione riflette le preoccupazioni delle autorità iraniane circa la sicurezza del leader e la stabilità regionale in un momento di crescente tensione tra i due paesi.

La Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, si è trasferita in uno speciale rifugio sotterraneo a Teheran dopo che alti funzionari militari e di sicurezza hanno valutato un aumento del rischio di un potenziale attacco statunitense. Lo hanno riferito a Iran International, canale dell’opposizione iraniana con sede a Londra, due fonti vicine al governo. La struttura viene descritta come un sito fortificato con tunnel interconnessi. Le fonti hanno indicato che Masoud Khamenei, terzo figlio della Guida suprema, ha assunto la gestione quotidiana dell’ufficio del leader e funge da principale canale di comunicazione con i rami esecutivi del governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, media: Khamenei trasferito in rifugio sotterraneo per rischi attacco Usa

“Khamenei portato in un rifugio sotterraneo a Teheran”. Le manovre Usa per un potenziale attaccoRecenti notizie indicano che Khamenei è stato trasferito in un rifugio sotterraneo a Teheran, mentre gli Stati Uniti valutano possibili azioni militari.

Proteste in Iran, il Wsj: «Discussioni preliminari su un attacco Usa». Khamenei: «Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte»Secondo il Wall Street Journal, ci sarebbero state discussioni preliminari negli Stati Uniti riguardo a un possibile intervento militare in Iran.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Proteste in Iran, il presidente: Attaccare Khamenei è guerra totale contro il popolo; Il regime iraniano assicura che le proteste sono sotto controllo. Trump Cambiare leadership - Iran, pugno duro contro le minoranze: arrestati 12 membri della comunità Bahai; Iran, Khamenei: ‘Spezzeremo la schiena ai sediziosi’. Il procuratore di Teheran: ‘Stop…; Khamenei iraniano afferma che gli Stati Uniti e Israele sono dietro le proteste che hanno ucciso diverse migliaia e definisce Trump un criminale.

**Iran: media, 'Khamenei trasferito in un rifugio speciale'**Teheran, 24 gen. (Adnkronos) - La Guida Suprema Ali Khamenei si è trasferita in uno speciale rifugio sotterraneo a Teheran. Lo rende noto il sito di notizie Iran International, associato all'opposi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Iran, Renzi e la sigaretta accesa con la foto di Khamenei in fiamme davanti all'ambasciata a Roma: ecco perchéSi è svolta di fronte all’ambasciata iraniana di Roma, in via Nomentana, una manifestazione di Italia Viva a sostegno degli iraniani che si oppongono al regime. A guidare il presidio c’era Matteo Renz ... tg.la7.it

MEDIO ORIENTE | Tv: "Israele teme di essere colpito dall'Iran prima di un possibile attacco Usa. Sistema di difesa in stato di allerta elevato". Media: Air France-Klm cancella voli per Tel Aviv, Dubai e Riad fino a domenica #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/ - facebook.com facebook

[Iran] – Contro le apparenze, alimentate da media e politici che non vedono l’ora di poter tacere sulla questione, le rivolte in Iran non sono finite. In conseguenza della brutale repressione governativa, le manifestazioni hanno perso di slancio, ma ciò non signifi x.com