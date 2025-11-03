Pescara agente fuori servizio smaschera pusher in centro | 24enne arrestato con marijuana e hashish

Un 24enne delle Mauritius è stato arrestato a Pescara per spaccio di droga: trovato con dosi di marijuana e hashish in centro città. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pescara, agente fuori servizio smaschera pusher in centro: 24enne arrestato con marijuana e hashish

Leggi anche questi approfondimenti

Ancora un'aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria da registrare a Pescara nel carcere di San Donato: un detenuto ha sferrato un pugno alla mandibola di un poliziotto, in maniera del tutto immotivata. È la quarta volta che lo stesso carcerato r - facebook.com Vai su Facebook

Agente fuori servizio interviene per calmare esagitato, ferito - Molestava, inveiva e minacciava i clienti di un locale in piazza Mazzini a Macerata, un poliziotto fuori servizio dopo essersi qualificato mostrando il tesserino di riconoscimento, ha tentato di ... Scrive ansa.it

Scappa a tutta velocità dopo tamponamento, ubriaco al volante: picchia l’agente fuori servizio che lo ferma e poi causa un altro incidente - Monza, 12 aprile 2025 – Aveva da poco smontato da servizio quando (non lontano dalla Questura) ha notato una Opel Astra. Come scrive ilgiorno.it

Consegna di droga notata da agente fuori servizio, arrestati - Mentre faceva jogging, un agente di polizia fuori servizio della Questura di Fermo, ha notato movimenti sospetti vicino a un distributore a Porto Sant'Elpidio: poi si è scoperto che si trattava di una ... Scrive ansa.it