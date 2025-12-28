Cervellati | Spal non sarà una fuga | Il Mezzolara le darà filo da torcere

Equilibrio e obiettività non fanno difetto a Riccardo Cervellati, che se alla vigilia del campionato pensava che la Spal sarebbe riuscita a spuntarla più o meno agevolmente, a questo punto prevede un lotta serrata col Mezzolara. "Già dopo la prima giornata ci siamo resi conto che le cose non sarebbero state facili come molti immaginavano – ricorda l’ex portiere –. La sconfitta casalinga col Fratta Terme ha fatto suonare il primo campanello d’allarme: pensavamo comunque che al termine del girone di andata la Spal si sarebbe trovata in testa, ma le cose sono andate diversamente". Quali sono i motivi di questo rendimento al di sotto delle aspettative? "Le attenuanti non mancano, perché la squadra è stata costruita all’ultimo momento e ha cominciato tardi la preparazione, però lascia perplessi la mancanza di continuità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

