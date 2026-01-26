In due settimane 40mila accessi nei pronto soccorso sos dei direttori | La politica ci ascolti per cambiare

In due settimane, i pronto soccorso italiani hanno registrato circa 40.000 accessi, evidenziando una crescente pressione sul sistema sanitario. I direttori chiedono una risposta politica efficace, sottolineando le criticità causate da festività, carenze di medici di famiglia e insufficienti servizi territoriali. Questa situazione mette in evidenza la necessità di un intervento strutturale per garantire un’assistenza più efficace e sostenibile.

Firenze, 26 gennaio 2026 – Natale, ponti festivi, lunga assenza dei medici di famiglia e mancanza di una sanità territoriale organizzata. Così nei pronto soccorso toscani si è ripetuta la consueta anomalia normalizzata dall’abitudine: barelle allineate e attese che si allungano. Tutto liquidato come l’ennesima emergenza stagionale. Già archiviata, salvo ritrovarsi fra un anno nelle stesse peste. Ma i numeri, messi in fila dallo studio della Simeu toscana (la Società di medicina di emergenza urgenza) presieduta da Giuseppe Pepe, raccontano qualcosa in più e pongono una domanda che il sistema non può più evitare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In due settimane 40mila accessi nei pronto soccorso, sos dei direttori: “La politica ci ascolti per cambiare” L’influenza picchia duro. Triplicati gli accessi nei pronto soccorso: "I bambini i più colpiti"L'influenza sta causando un aumento significativo negli accessi ai pronto soccorso, con una crescita quasi triplicata in poche settimane. Leggi anche: Arezzo: 39enne morta dopo due accessi al pronto soccorso La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: In due settimane 40mila accessi nei pronto soccorso, sos dei direttori: La politica ci ascolti per cambiare; Crans-Montana, giallo sulla licenza de Le Constellation: I Moretti l’hanno pagata solo un franco. ALL'ASTA L'EDIFICIO PUBBLICO DELL'EX SCUOLA DI FARNOCCHIA: PREZZO DI PARTENZA: 40MILA EURO Il Comune di Stazzema ha pubblicato, da alcune settimane, un avviso di asta pubblica per la vendita dell'ex edificio scolastico situato nella frazion - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.