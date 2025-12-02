Arezzo | 39enne morta dopo due accessi al pronto soccorso

L'Asl Toscana sud est ha subito disposto una verifica interna sul percorso clinico. "La valutazione, condotta con tutti gli specialisti coinvolti, ha analizzato puntualmente le fasi dei due accessi - spiega l'azienda sanitaria - ed è emersa la correttezza del percorso diagnostico-terapeutico adottato, senza anomalie di gestione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo: 39enne morta dopo due accessi al pronto soccorso

