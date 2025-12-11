L’influenza picchia duro Triplicati gli accessi nei pronto soccorso | I bambini i più colpiti

L'influenza sta causando un aumento significativo negli accessi ai pronto soccorso, con una crescita quasi triplicata in poche settimane. I bambini risultano essere i più colpiti, evidenziando un'impennata preoccupante nella richiesta di cure d'emergenza legate a questa malattia stagionale.

La percentuale di pazienti che si presentano al pronto soccorso con l’influenza è praticamente triplicata nell’arco di un paio di settimane. Come era prevedibile, anche quest’anno l’influenza si sta facendo sentire a ridosso del Natale. Difficile non conoscere persone che in questi giorni sono a letto malate. Per non parlare delle classi scolastiche, soprattutto quelle frequentate dai più piccoli, dalla materna fino alle elementari, dove gli assenti in quest’ultimo periodo sono una costante ogni giorno, in in misura significativa. Tra l’altro, spiega il dottor Carlo Biagetti, dirigente dell’ambito malattie infettive di Rimini, "da quanto possiamo osservare in Giappone e Gran Bretagna, dove l’influenza si è già fatta sentire, ha colpito principalmente la popolazione giovane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it