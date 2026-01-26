Negli ultimi dieci anni, la Russia ha utilizzato l’Interpol per cercare dissidenti all’estero, con oltre 400 richieste di arresto revocate per motivi politici. Un’inchiesta di BBC e Disclose evidenzia come molte di queste richieste siano state ritirate o considerate infondate, sollevando questioni sulla trasparenza e l’uso politico degli strumenti internazionali di cooperazione giudiziaria.

Almeno 400 richieste di arresto sono state revocate perché ritenute politicamente motivate, secondo un'inchiesta di BBC e Disclose Un’inchiesta fatta da BBC e dall’associazione di giornalismo investigativo francese Disclose ha documentato come, negli ultimi dieci anni, la Russia ha sfruttato sistematicamente il sistema dell’Interpol per trovare e arrestare centinaia di dissidenti all’estero. È un problema di cui si parla da anni, ma questa è la prima volta che qualcuno riesce a fare una stima della dimensione del fenomeno. Tra le altre cose, un paese che partecipa all’Interpol può chiedere agli altri di localizzare e fermare una persona per la quale è già stato emesso un mandato d’arresto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

In 10 anni la Russia ha sfruttato l'Interpol per cercare centinaia di dissidenti all'estero

Roman Tjurin aveva 55 anni, viveva ad Omsk, in Siberia. Sulle pareti del suo chiosco, dove riparava computer, aveva scritto a grandi lettere: «Pace all’Ucraina e libertà per la Russia». Come molti di noi, pubblicava sui social post contro la guerra. In uno di que - facebook.com facebook