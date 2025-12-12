InsideOsint – Usare l’Osint per geolocalizzare un top 10 ricercato dell’Interpol

InsideOsint esplora come l'uso dell'OSINT possa essere fondamentale per geolocalizzare i ricercati più cercati dall'Interpol. Attraverso metodologie mirate e un approccio esperto, le indagini digitali possono rivelarsi strumenti potenti per scoprire informazioni cruciali, dimostrando l'importanza di un training specializzato nel campo delle investigazioni online.

Nel mondo delle indagini digitali capita più spesso di quanto si pensi: un’attività di training, se affrontata con metodo ed esperienza, può portare molto più lontano di quanto previsto. È quello che è successo a Valerii Gribovski, Risk Intelligence and Due Diligence consultant, durante una maratona OSINT organizzata da OSINT Industries. Il task finale ruota attorno a un nome presente nella lista delle Red Notice di INTERPOL: individui ricercati a livello internazionale per reati gravi. L’obiettivo ufficiale è didattico, dimostrare la capacità di raccogliere informazioni pubbliche su un soggetto noto. 🔗 Leggi su It.insideover.com