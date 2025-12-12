Usare l’Osint per geolocalizzare un top 10 ricercato dell’Interpol

L'OSINT, ovvero l'intelligence open source, rappresenta uno strumento potente nelle indagini digitali. Questo articolo esplora come, attraverso un approccio metodico ed esperto, sia possibile usare l'OSINT per geolocalizzare un ricercato dell'Interpol, dimostrando l’efficacia di queste tecniche anche in contesti di alta complessità.

Nel mondo delle indagini digitali capita più spesso di quanto si pensi: un’attività di training, se affrontata con metodo ed esperienza, può portare molto più lontano di quanto previsto. È quello che è successo a Valerii Gribovski, Risk Intelligence and Due Diligence consultant, durante una maratona OSINT organizzata da OSINT Industries. La competizione è strutturata come un CTF (Capture The Flag): una serie di prove investigative basate esclusivamente su fonti aperte. Nessun accesso riservato, nessun database chiuso. Solo browser, social media, registri pubblici e la capacità di leggere e collegare informazioni disperse. 🔗 Leggi su It.insideover.com