Nel 2025 aumentano le imprese fiorentine Segnale positivo fiducia nella ripresa
Nel 2025, il numero di imprese a Firenze registra un lieve aumento, secondo i dati della Camera di Commercio. Con un saldo positivo dello 0,56%, si evidenzia una leggera ripresa del settore economico locale. Questo trend rappresenta un segnale di fiducia e stabilità, indicando una fase di crescita moderata ma promettente per il tessuto imprenditoriale fiorentino.
Aumentano le imprese fiorentine. A dirlo sono i dati della Camera di Commercio di Firenze per cui il 2025 si chiude con un saldo positivo dello 0,56% con 5.585 nuove iscrizioni a fronte di 5.011 cessazioni nel Registro delle imprese. In provincia di Firenze il 2026 si apre con 574 aziende in più.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
