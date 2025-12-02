Fiducia dei consumatori nei prodotti agricoli | a Natale crescita tra il 5 e il 7% ma un terzo delle aziende ha chiuso

Fiducia confermata dai consumatori verso i prodotti agricoli del territorio, ma il settore continua a soffrire tanto che, ad oggi, ben un terzo delle aziende sarebbero andate perse in Abruzzo.A scattare la fotografia di una situazione in cui i consumatori premiano, ma le difficoltà di accesso al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il tuo prodotto racconta una storia unica. Proteggilo con un’indicazione geografica dell’UE. Sono aperte le registrazioni per i prodotti artigianali e industriali! Perché candidarsi? ?Proteggi il tuo prodotto dalla contraffazione Genera fiducia nei consumatori - facebook.com Vai su Facebook

Utility day 2025: semplicità, trasparenza e fiducia guidano scelte consumatori nel mercato dell’energia Vai su X

Fiducia dei consumatori nei prodotti agricoli: a Natale crescita tra il 5 e il 7%, ma un terzo delle aziende ha chiuso - Chieti, che invita i cittadini a comprare locale, parla di una produzione che attira sempre di più, ma tra redditi incerti, difficoltà di accesso al credito e ... Lo riporta ilpescara.it

BOMBA (CIA CHIETI-PESCARA): “A NATALE +5/7% DI RICHIESTE DI PRODOTTI LOCALI” - CHIETI – Il Natale spinge i consumi di prodotti agricoli del territorio, ma il settore resta in forte sofferenza. Come scrive abruzzoweb.it

Istat, cala fiducia dei consumatori, stabile nelle imprese - Ad agosto 2025 peggiora l'indice della fiducia dei consumatori (da 97,2 a 96,2) mentre l'indicatore del clima di fiducia delle imprese rimane stabile a 93,6. quotidiano.net scrive

A novembre crolla la fiducia dei consumatori. “Possibile gelata sui consumi di Natale” - Istat rileva un calo dell'indice di fiducia dei consumatori al valore più basso da aprile mentre sale quello delle imprese ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Dato Fiducia Istat, l'allarme dei consumatori: "Natale in bianco! Governo intervenga" - Preoccupazione delle associazioni, da Confcommercio ai consumatori, per i dati Istat sulla fiducia che a novembre scende da 97,6 a 95. Da finanza.repubblica.it

Istat: migliora fiducia consumatori e imprese a settembre - A settembre 2025 si stima un miglioramento del clima di opinione dei consumatori (da 96,2 a 96,8) e un incremento marginale dell'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese ... Si legge su milanofinanza.it